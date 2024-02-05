طلبة تعليم جدة يحصدون 7 جوائز كُبرى بمعرض “إبداع 2024”

جدة : البلاد

حصد طلاب وطالبات مدارس تعليم جدة 7 جوائز كُبرى و 13 جائزة خاصة محلية ودولية في معرض إبداع للعلوم والهندسة (إبداع 2024)، الذي نظمته مؤسسة “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم، واحتضنته جامعة الملك سعود بالرياض.

وبهذه المناسبة, أُقيم مساء أمس حفل استقبال للطلاب والطالبات الفائزين خلال وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بعد عودتهم من المشاركة، بحضور مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية طواشي الكناني، وعددٍ من قيادات التعليم وأولياء الأمور، حيث استقبل الطلبة الذين جنوا ثمار أبحاثهم العلمية بباقات الورود والتهاني.

من جانبها، هنأت مدير عام التعليم بجدة منال اللهيبي الطلبة الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومعلماتهم على هذا الإنجاز العلمي الذي أهلهم لنيل شرف تمثيل المملكة في أحد أكبر المحافل العلمية العالمية (آيسف 2024) بأمريكا, مثمنة جهود ومتابعة الشؤون التعليمية ممثلةً في إدارة تنمية القدرات- قسم الموهوبين، متطلعة إلى أن تستمر مسيرة التفوق لرفع راية الوطن عاليًا في المحافل الدولية من خلال حصد المراكز المتقدمة في مختلف المنافسات خلال المرحلة القادمة.

وحصل على الجوائز الكبرى لطلبة تعليم جدة في إبداع 2024, كلاً من الطالب إلياس ماهر خان (ثانوية دار الفكر العالمية) محققاً المركز الأول في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية, فيما حققت الطالبة يارا محمد البكري (ثانوية الأندلس العالمية) المركز الثالث في مجال علوم الأرض والبيئة, وفازت بالمركز الخامس في مجال علم الأحياء الخلوية والجزئية الطالبة لانا حمزة المزروعي (دار التربية الحديثة الثانوية الأهلية), وفي مجال علم الأحياء الدقيقة حصلت الطالبة تمارا عثمان راضي (ثانوية المعرفة العالمية) على المركز الخامس, وحققت الطالبة هدوى إبراهيم الرحيلي (البيان الثانوية الأهلية) المركز الخامس في مجال الفيزياء والفلك, ونال الطالب خالد هشام الحصين (دار الذكر الثانوية الأهلية) المركز السادس في مجال الهندسة البيئية, في حين حققت الطالبة ليان أحمد القرافي (دار الفكر الثانوية العالمية) المركز السادس في مجال نظم البرمجيات.