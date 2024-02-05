الرياض : البلاد

رعى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، توقيع اتفاقية برنامج تحفيز الصناعات العسكرية بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية وصندوق التنمية الصناعية السعودي.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي صاحب السمو الأمير سلطان بن خالد، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين محمد بن صالح العذل، حيث جرت مراسم التوقيع ضمن فعاليات اليوم الأول من معرض الدفاع العالمي المنعقد في الفترة من الرابع إلى الثامن من شهر فبراير الجاري.

يأتي ذلك في حين تنظّم الهيئة العامة للصناعات العسكرية معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية، وسط مشاركة واسعة لـ 773 شركة محلية إقليمية ودولية و 426 وفداً دولياً رسمياً يمثلون 112 دولة، مع حضور قادة مجتمع الدفاع والأمن والصناعات العسكرية من أنحاء العالم، حيث يعد المعرض أحد أكبر المعارض الأمنية والدفاعية المتطورة والمتكاملة في العالم، ويستعرض مستقبل تكنولوجيا الدفاع في مجالاته الخمسة البر، والبحر، والجو، والفضاء، والأمن السيبراني الدفاعي، وسط بيئة مثالية محفزة على التواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الإستراتيجية وعرض الاستثمارات الواعدة، بما يلبي طموحات المملكة بشأن مستهدف توطين الإنفاق العسكري في المملكة.