استقبل المحافظ وأشاد بالجهود الأمنية.. أمير الجوف يطلع على التنمية بدومة الجندل

البلاد – سكاكا

اطلع صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على سير العمل في محافة دومة الجندل والمراكز التّابعة، مؤكدًا على مراعاة مصالح المواطن والمقيم في المحافظة، وتحقيق تطلّعات القيادة الرّشيدة-أيدها الله .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالمحافظة أمس، في مستهلّ زيارته للمحافظة، محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط ، مشددا سموه على ضرورة العمل الجادّ والمخلص من قبل الجميع والتّعاون المثمر بما يحقق الأهداف المرجوّة ويخدم الصّالح العام لتنمية المحافظة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، القيادات الأمنية بمحافظة دومة الجندل، وذلك ضمن زيارة سموّه التفقديّة للمحافظة، ولقاءاته مع المسؤولين لمتابعة سير العمل وتطوير الأداء.

ونوه سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الأمنية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وبمتابعة سموّ وزير الدّاخلية ، مثمنًا الجهود التي تقوم بها جميع الجهات الأمنيّة لحفظ الأمن، وهي محل تقدير واعتزاز من الجميع، مشيداً بالدور التّكاملي بين جميع الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة والتّناغم فيما بينها ممّا أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات، التي هي محلّ تقدير وثناء الجميع.