«مهرجان الكليجا» منصة لدعم الأسر المنتجة

البلاد ــ الرياض

تُشارك هيئة فنون الطهي بصفتها شريكاً إستراتيجياً في النسخة الـ 15 من مهرجان “الكليجا “الذي تنظمه إمارة منطقة القصيم، والغرفة التجارية بالمنطقة في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة خلال الفترة من 8 إلى 18 فبراير الجاري لتُقدم دعمها للمهرجان النوعي عبر توفير محتوى ثريّ حول فنون الطهي السعودي، بالإضافة إلى وجود عربة الأطباق الوطنية “المقشوش والجريش” في المهرجان.

ويشهد المهرجان مشاركة العديد من الأسر المنتجة والحرفيين, مقدماً في كل نسخةٍ من نسخهِ باقة منوعة من الأنشطة الثقافية، والزراعية في رحلة ثقافية تاريخية تغوص في حقبة زمنية من تاريخ المنطقة والمملكة؛ ليُقدم موروثها التقليدي، وثقافتها العريقة، وصناعتها التجارية النوعية، ومركزاً بشكلٍ كبير على صناعة الكليجا – التي اختيرت في مبادرة روايات الأطباق الوطنية، وأطباق المناطق كطبقٍ للمنطقة -، بالإضافة إلى تسليط الضوء على صناعة المقتنيات الأثرية من المصنوعات اليدوية، والمنسوجات وغيرها، وإتاحة الفرصة للزوّار لتسوقها واقتنائها؛ لتعزيز ثقافة العمل الحر.

ويسعى المهرجان الذي انطلق في عام 2009م في كل عام إلى تقديم تجربة ثرية لأهالي المنطقة وزوّارها، والسيّاح من مختلف دول العالم, تُسلط الضوء على “الكليجا” بوصفِها إحدى أشهر الأكلات السعودية التي اكتسبت شهرة واسعة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي, ليفتح بذلك منصة مميزة للأسر المنتجة التي تُعد بمثابة قناة بيعٍ تُسهم في زيادة مداخيلهم المالية، وتزيد من دورهم الفاعل في الحراك الاقتصادي، إلى جانب ربط الأجيال بالتاريخ، وتأصيل علاقتهم به.

وتأتي مشاركة هيئة فنون الطهي في مهرجان “الكليجا” في ظل إستراتيجيتها الرامية إلى دعم الأحداث والفعاليات والمهرجانات المتخصصة في قطاع الطهي السعودي بمختلف مجالاته في مناطق المملكة, وذلك عبر “برنامج المشاركة المجتمعية، ومهرجانات الطعام المحلية” الذي يسهم في دعم تجارب مهرجانات الطعام في مختلف مناطق المملكة, لتقديم تجربة طعام محلية بطابعٍ عالمي.