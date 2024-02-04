منتخب جنوب أفريقيا ينهي مغامرة الرأس الأخضر ويتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

محمود العوضي- جدة
أنهى منتخب جنوب أفريقيا عقدة لازمته 24 عامًا، واستطاع التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في ساحل العاج، على حساب منتخب الرأس الأخضر بركلات الترجيح 1/2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمعهما أمسية السبت، على ملعب “شارليس كونان باني” في ختام منافسات ربع نهائي البطولة.
شاهد ركلات الترجيح من مباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا (1-2)#كأس_أمم_أفريقيا | #مالي | #كوت_ديفوار#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Ubmf4bwgMJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2024