الرياضة

منتخب جنوب أفريقيا ينهي مغامرة الرأس الأخضر ويتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time25 / رجب / 1445 هـ       4 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

أنهى منتخب جنوب أفريقيا عقدة لازمته 24 عامًا، واستطاع التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في ساحل العاج، على حساب منتخب الرأس الأخضر بركلات الترجيح 1/2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمعهما أمسية السبت، على ملعب “شارليس كونان باني” في ختام منافسات ربع نهائي البطولة.

 

بتلك النتيجة، يضرب منتخب جنوب أفريقيا موعدًا في نصف النهائي مع نيجيريا يوم الأربعاء المقبل، وستجمع مواجهة نصف النهائي الأخرى بين منتخب ساحل العاج مع منتخب الكونغو الديمقراطية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب جنوب أفريقيا إلى نصف النهائي، حيث وصل لهذه المرحلة لآخر مرة عام 2000.

يذكر ان منتخب جنوب أفريقيا سبق له التتويج مرة وحيدة بلقب كأس أمم أفريقيا، وذلك حينما استضافها عام 1996م.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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