الجبلين يستعين بمهاجم العربي الكويتي 

حائل _ البلاد

أنهت إدارة نادي الجبلين إجراءات التعاقد مع اللاعب الفرنسي مامادو ثيام (مهاجم 28 سنة) قادماً من العربي الكويتي وذلك بديلاً للاعب الكيني جمعة مسعود والذي تعرض لإصابة قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية منعته من الاستمرار مع الفريق وقدمت إدارة النادي له جزيل الشكر والتقدير على ما قدم من جهود في الفترة السابقة، واستمراراً لخطة تدعيم صفوف الفريق أنهت الإدارة ضم لاعب فريق ضمك حسن أبو شرارة (وسط) ولاعب فريق النصر منصور الشمري (مدافع) بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم وذلك بديلاً للمدافع محمد الشنقيطي والذي تمت الموافقة على انتقاله مؤخراً لنادي القادسية.