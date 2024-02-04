الرياضة

الاتحاد يتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

صحيفة البلادaccess_time25 / رجب / 1445 هـ       4 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
تأهل فريق الاتحاد إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نظيره الفيصلي برباعية، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

سجل فريق الاتحاد هدف افتتاح النتيجة في الدقيقة الرابعة في الوقت البديل عن الضائع بنهاية الشوط الأول عن طريق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله.

 

 

وأضاف النمور الهدف الثاني في الدقيقة 54 في الشوط الثاني عن طريق لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي.

وسجل الاتحاد هدفه الثالث في الدقيقة 68 بالشوط الثاني عن طريق المدافع المصري أحمد حجازي، ثم عاد نفس اللاعب لـ إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 80.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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