الاتحاد يتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

البلاد- جدة
تأهل فريق الاتحاد إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نظيره الفيصلي برباعية، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
سجل فريق الاتحاد هدف افتتاح النتيجة في الدقيقة الرابعة في الوقت البديل عن الضائع بنهاية الشوط الأول عن طريق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله.
وأضاف النمور الهدف الثاني في الدقيقة 54 في الشوط الثاني عن طريق لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي.
وسجل الاتحاد هدفه الثالث في الدقيقة 68 بالشوط الثاني عن طريق المدافع المصري أحمد حجازي، ثم عاد نفس اللاعب لـ إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 80.
شاهد رباعية الاتحاد في شباك الفيصلي بصوت المعلق حاتم بطيشة.. 🎙️⤵️#الفيصلي_الاتحاد
#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/gmFAuHBWD0
— SSC (@ssc_sports) February 4, 2024