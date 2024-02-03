الرياضة

منتخب قطر بواصل رحلة الدفاع عن لقبه ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time24 / رجب / 1445 هـ       3 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

واصل المنتخب القطري رحلة الدفاع عن لقبه في كأس آسيا قطر 2023، وذلك بعد تأهله إلى نصف النهائي نسخة 2023، بعدما تغلب على منتخب أوزبكستان بركلات الترجيح 2/3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم السبت، على استاد البيت، في ختام منافسات مرحلة ربع نهائي البطولة.

البداية كانت قوية من منتخب قطر، وشهدت الدقيقة 27 من عمر المباراة، تسجيل الحارس أوتكير يوسوبوف هدفًا في مرمى أوزبكستان بالخطأ، بعدما فشل في التعامل مع عرضية حسن العيدوس قائد منتخب قطر.

وظلت النتيجة على حالها، حتى استطاع منتخب أوزبكستان التعادل بالشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 59 بواسطة إيديلجون هامروبيكوف.

استمرت نتيجة التعادل على حالها، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية بين المنتخبين، ولكن لم يحدث تغيير في النتيجة بالأشواط الإضافية، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسم الحظ فيها للمنتخب القطري.

وسيلعب منتخب قطر مع إيران في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، علمًا أن المباراة الأخرى في ذات المرحلة ستجمع الأردن أمام كوريا الجنوبية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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