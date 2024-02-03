منتخب قطر بواصل رحلة الدفاع عن لقبه ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
واصل المنتخب القطري رحلة الدفاع عن لقبه في كأس آسيا قطر 2023، وذلك بعد تأهله إلى نصف النهائي نسخة 2023، بعدما تغلب على منتخب أوزبكستان بركلات الترجيح 2/3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم السبت، على استاد البيت، في ختام منافسات مرحلة ربع نهائي البطولة.
البداية كانت قوية من منتخب قطر، وشهدت الدقيقة 27 من عمر المباراة، تسجيل الحارس أوتكير يوسوبوف هدفًا في مرمى أوزبكستان بالخطأ، بعدما فشل في التعامل مع عرضية حسن العيدوس قائد منتخب قطر.
وظلت النتيجة على حالها، حتى استطاع منتخب أوزبكستان التعادل بالشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 59 بواسطة إيديلجون هامروبيكوف.
⚽️🔥 حسن الهيدوس يفتتح التسجيل لمنتخب قطر#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قطر_أوزباكستان#AsianCup2023 pic.twitter.com/C0qzgCAyfx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2024
⚽️🥅 منتخب أوزبكستان يدرك التعادل عن طريق أوديلجون حمروبيكوف#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قطر_أوزبكستان#AsianCup2023 pic.twitter.com/gkkH69ikX6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2024
استمرت نتيجة التعادل على حالها، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية بين المنتخبين، ولكن لم يحدث تغيير في النتيجة بالأشواط الإضافية، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسم الحظ فيها للمنتخب القطري.
شاهد ركلات الترجيح من مباراة قطر وأوزبكستان (3-2)
🇶🇦⚽️ قطر تتأهل لنصف نهائي كأس آسيا قطر 2023 #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قطر_أوزبكستان#AsianCup2023 pic.twitter.com/gHTKQbz6v3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2024