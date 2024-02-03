المحليات

محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تتيح خريطة “المستكشف” التفاعلية

صحيفة البلادaccess_time24 / رجب / 1445 هـ       3 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

رفحاء : البلاد

 أتاحت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية خريطة “المستكشف” التفاعلية للتعرّف من خلالها على نطاقات ومواقع التنزه وغيرها من المميزات.

 وأوضحت المحمية أن خريطة المستكشف متاحة عبر موقعها الرسمي (https://itba.gov.sa/ )، وتتضمن معرفة حدود المحمية، ومناطق التنزه، وضوابط التنزه والدخول، بالإضافة لمعرفة القرى والمراكز والهجر الواقعة داخل نطاق المحمية بكل سهولة.

 يذكر أن المحمية تتميز بتنوع حيوي فريد نظرًا لمساحتها الشاسعة التي تبلغ 91,500 كيلو متر مربع ، وتعد موطنًا ثريًا وفريدًا للنباتات والكائنات الفطرية، ورسالتها الحفاظ على جمال الطبيعة، وإشراك المجتمع المحلي وتعزيز السياحة البيئية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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