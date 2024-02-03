كأس أمم إفريقيا 2023 | الكونغو تلتهم غينيا وتبلغ نصف النهائي

انتصر منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره الغيني بنتيجة (3-1) سهرة الجمعة، ليحجز مكانه في نصف نهائي مسابقة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وضرب المنتخب الملقب بـ(الفهود) موعدًا ناريًا في نصف نهائي البطولة أمسية يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 فبراير، مع الفائز من مباراة كوت ديفوار ومالي.

دارت أحداث المباراة في ملعب (الحسن واتارا) وبصافرة الحكم الجزائري مصطفى غربال، حيث عرف تأهل الكونغو لنصف النهائي للمرة السادسة في تاريخها.

منتخب غينيا بادر بالتسجيل في الدقيقة 20 عبر محمد بايو، غير أن الكونغو ردّت بـ3 أهداف عبر تشانسل مبيمبا (27) وويواني ويسا (65) وآرثر ماسواكو (82).



شاهد أهداف الكونغو الديمقراطية وغينيا 3-1