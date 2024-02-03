الرياضة

فريق “برادي” يُتوَّج بالجولة الافتتاحية من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعةE1

صحيفة البلادaccess_time24 / رجب / 1445 هـ       3 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة – هاني البشر

اختتمت اليوم السبت الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة “E1”، والتي أقيمت بالواجهة البحرية بجدة، واستمرت على مدار يومين، في حدث رياضي يقام لأول مرة في التاريخ وينطلق من المملكة، وبتنظيم من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، بإشرافٍ من الاتحاد الدولي للزوارق السريعة.

وبعد الختام، توَّج معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، فريق “برادي” بكأس المركز الأول، بعد تمكنه من الوصول بزمن 6 دقائق و58 ثانية و51 جزءاً من الثانية، فيما سلّم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، كأس المركز الثاني لصالح فريق “ميامي”، بعد أن قطع 7 دقائق و17 ثانية و26 جزءاً من الثانية، فيما ذهب المركز الثالث لفريق “بلو رايزينغ” بزمن 7 دقائق و43 ثانية و83 جزءاً من الثانية، واستلم الكأس من الأستاذ محمد الصياد مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة، وأخيراً جاء فريق رافا رابعاً بزمن 7 دقائق و51 ثانية و94 جزءاً من الثانية.

 

وبنهاية الجولة الافتتاحية التي أقيمت في جدة، أصبح فريق برادي في صدارة الترتيب العام، فيما حل فريق ميامي ثانياً، وفريق رافا ثالثاً، ومن خلفه فريق بلو رايزينغ في المركز الرابع، وجاء فريق سيرجيو بيريز في المرتبة الخامسة، ومن ثم فريق دروغبا سادساً، كما نال الفريق السعودي إيوكي ريسينغ المرتبة السابعة، ليأتي فريق البرازيل ثامناً.

وتستكمل منافسات هذه البطولة، بالجولة الثانية التي ستقام بمدينة فينيسيا الإيطالية يومي 18 و19 من شهر مايو المقبل، تليها الجولة الثالثة في بورتو بانوس الإسبانية مطلع شهر يونيو القادم، وتحديداً في 1 و2، كما ستقام رابع الجولات في مدينة جنيف بسويسرا يومي 28 و29 من يونيو، ومن ثم المرحلة الخامسة في مونت كارلو بموناكو يومي 12 و13 يوليو، وسيتنافس المتسابقون خلال الجولة السادسة في روتردام الهولندية من 6 إلى 8 سبتمبر، على أن تُختتم البطولة في هونغ كونغ يومي 9 و10 نوفمبر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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