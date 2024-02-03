فريق “برادي” يُتوَّج بالجولة الافتتاحية من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعةE1

متابعة – هاني البشر
اختتمت اليوم السبت الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة “E1”، والتي أقيمت بالواجهة البحرية بجدة، واستمرت على مدار يومين، في حدث رياضي يقام لأول مرة في التاريخ وينطلق من المملكة، وبتنظيم من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، بإشرافٍ من الاتحاد الدولي للزوارق السريعة.
وبعد الختام، توَّج معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، فريق “برادي” بكأس المركز الأول، بعد تمكنه من الوصول بزمن 6 دقائق و58 ثانية و51 جزءاً من الثانية، فيما سلّم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، كأس المركز الثاني لصالح فريق “ميامي”، بعد أن قطع 7 دقائق و17 ثانية و26 جزءاً من الثانية، فيما ذهب المركز الثالث لفريق “بلو رايزينغ” بزمن 7 دقائق و43 ثانية و83 جزءاً من الثانية، واستلم الكأس من الأستاذ محمد الصياد مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة، وأخيراً جاء فريق رافا رابعاً بزمن 7 دقائق و51 ثانية و94 جزءاً من الثانية.