المرأه صحة و عافية

طريقة عمل صوص الريحان بالكريمة والجبنة

نيفين عباسaccess_time24 / رجب / 1445 هـ       3 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الريحان يقمع نقص التروية والسكتة الدماغية كما أنه يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم وغني بمضادات الأكسدة

المقادير اللازمة
2 كوب أوراق ريحان طازجة
4 فص ثوم مفروم
نصف كوب زيت زيتون
ربع كوب جبن بارميزان مبشور
صنوبر
الملح والفلفل حسب الذوق
1 لتر كريمة

طريقة العمل
يمزج الريحان والثوم في محضر الطعام
صب الزيت ببطء مع تشغيل المعالج حتى يبدأ الخليط في الاستحلاب حوالي 40 ثانية
أضيفي جبن البارميزان والصنوبر والملح والفلفل وامزجي لمدة دقيقة
يغلى المزيج على نار هادئة في قدر على نار خفيفة
اسكبي نصف الكريمة الساخنة في الخلاط
واخلطيها لمدة 20 ثانية حتى تمتزج مع خليط الريحان
انقلي خليط كريمة الريحان إلى القدر
يقلب مع الكريمة حتى يمتزج جيدًا
ثم يترك على نار خفيفة حتى يصبح سميكًا حوالي 5 دقائق

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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