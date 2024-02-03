طريقة عمل صوص الريحان بالكريمة والجبنة

الريحان يقمع نقص التروية والسكتة الدماغية كما أنه يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم وغني بمضادات الأكسدة

المقادير اللازمة

2 كوب أوراق ريحان طازجة

4 فص ثوم مفروم

نصف كوب زيت زيتون

ربع كوب جبن بارميزان مبشور

صنوبر

الملح والفلفل حسب الذوق

1 لتر كريمة

طريقة العمل

يمزج الريحان والثوم في محضر الطعام

صب الزيت ببطء مع تشغيل المعالج حتى يبدأ الخليط في الاستحلاب حوالي 40 ثانية

أضيفي جبن البارميزان والصنوبر والملح والفلفل وامزجي لمدة دقيقة

يغلى المزيج على نار هادئة في قدر على نار خفيفة

اسكبي نصف الكريمة الساخنة في الخلاط

واخلطيها لمدة 20 ثانية حتى تمتزج مع خليط الريحان

انقلي خليط كريمة الريحان إلى القدر

يقلب مع الكريمة حتى يمتزج جيدًا

ثم يترك على نار خفيفة حتى يصبح سميكًا حوالي 5 دقائق