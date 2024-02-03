طريقة عمل شوربة السويت كورن بالكريمة

وصفة شوربة الذرة الحلوة بالكريمة

المقادير اللازمة

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة زبدة

حبة بصل مقطعة

1 حبة كراث خضراء مقطعة

4 فصوص ثوم مفروم

1/4 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

3 أكواب ذرة مجمدة

ملح وفلفل أسود

4 أكواب من مرقة الخضار أو مرقة الدجاج

1 كوب كريمة خفق ثقيلة

طريقة العمل

في قدر كبير أضيفي زيت الزيتون والزبدة على نار متوسطة الحرارة

يضاف البصل المفروم والكراث ويقلى مع التحريك حتى يصبح طريًا وبنيًا قليلاً حوالي 6 دقائق

يضاف الثوم والفلفل الحلو المدخن ويطهى حتى تفوح رائحته لمدة 30 ثانية

نضيف الذرة ونقلى معا لمدة 5 دقائق

يتبل بملح والفلفل الأسود

يضاف مرق الخضار ويحرك المزيج

خففي الحرارة واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق

باستخدام الخلاط اخلطي حتى تحصلي على القوام الناعم المطلوب

أضيفي الكريمة الثقيلة واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق إضافية لتتكثف

قدميها وزينيها حسب اختيارك