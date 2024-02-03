شاهد | أهداف مباراة ميلان وفروسينوني 3-2

عاد ميلان بانتصار ثمين من خارج قواعده على حساب فروسينوني بثلاثة أهداف لاثنين أمسية السبت، لحساب المرحلة الـ23 من الدوري الإيطالي (2023-2024).

ورفع الـ(روسونيري) رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث على اللائحة، حيث عاد إلى سكّة الانتصارات بعد التعادل المخيب الجولة الماضية أمام بولونيا (2-2).

المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو افتتح عدّاد أهداف ميلان ضد فروسونيني عند الدقيقة 17 بضربة رأس متقنة، إثر تمريرة حاسمة من زميله البرتغالي رافائيل لياو.

الفريق صاحب الأرض عدّل النتيجة من ركلة جزاء عبر ماتياس سولي بالدقيقة 24، قبل أن يتقدّم بهدف ثانٍ عبر لاعب الوسط الإيطالي لوكا ماتزيتيلي بالدقيقة 65.

انتفض ميلان وسجّل هدفين حسم بهما المباراة والنقاط الـ3، عبر كل من المدافع الإيطالي ماتيو جابيا والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش في الدقيقتين 72 و81 تواليًا.

شاهد أهداف ميلان وفروسينوني 3-2