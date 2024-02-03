سبورتيغ المصري” و”بيبلوس اللبناني” يكسبان رهان ضربة البداية في “كرة الطائرة” بعربية السيدات

البلاد- جدة
دشن فريقا سبورتينغ المصري، وبيبلوس اللبناني، مشوارهما، في منافسات كرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بالصورة المثلى، عقب تخطيهما اليوم الافتتاحي بالفوز بالنتيجة ذاتها (3-0)، وحققتها المصريات على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي.
جاء فوز اللبنانيات على حساب فريق أكاد عنكاوا العراقي، في مباراتين أقيمتا اليوم السبت على صالة نادي خورفكان، في أولى أيام الدورة المقامة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في نسختها السابعة حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، ينافسن على ألقاب ثمانية ألعاب أولمبية.
وتتواصل يوم غدٍ الأحد، منافسات “كرة الطائرة” بانطلاق مواجهات المجموعة الثانية، في مباراتين تجمع الأولى في العاشرة صباحاً فريقي سلوى الصباح الكويتي، و”دي لاسال” الأردني، على أن تنطلق المباراة الثانية في الثانية عشرة ظهراً وتجمع “تل درة” السوري أمام الشارقة الإماراتي.