الرياضة

شاهد | ريال مدريد يهزم خيتافي “بثنائية” ويستعيد الصدارة

محمد ابو الوفاaccess_time23 / رجب / 1445 هـ       2 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
ريال مدريد يهزم خيتافي "بثنائية" ويستعيد الصدارة

سجّل المهاجم الإسباني الخبير خوسيلو هدفين وقاد ريال مدريد لفوز صعب على جاره المدريدي خيتافي بنتيجة (2-0) سهرة الخميس، ليستعيد صدارة الدوري الإسباني.

 

وارتقى الـ(ميرنغي) إلى صدارة المسابقة برصيد 57 نقطة متفوقًا على جيرونا صاحب الـ (55 نقطة) ليستمر صراع الصدارة واللقب بين الفريق المدريدي ونظيره الكاتالوني.

 

في ملعب (كولسيوم ألفونسو بيريز) معقل خيتافي، سجّل خوسيلو هدفيه في الدقيقتين 14 و56 إثر تمريرتين حاسمتين من لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور تواليًا.

 

بعد التفوّق في ديربي المدينة الصغير، يتأهب ريال مدريد لخوض الديربي الكبير أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل 4 فبراير، لحساب الجولة 23 من الدوري الإسباني.

 

شاهد أهداف ريال مدريد وخيتافي 2-0

 

 

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