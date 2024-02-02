رسميًا.. العُلا “مدينة الدراجة العربية” لعام 2024

البلاد- العلا
حققت العلا إنجازاً جديداً بفوزها بجائزة “مدينة الدراجة العربية” للعام 2024، وذلك قبل انطلاق النسخة الرابعة من سباق طواف العلا على مدار خمسة أيام من 30 يناير إلى 3 فبراير الجاري. وتكرم هذه الجائزة التي يمنحها الاتحاد العربي للدراجات المدن التي تسهم بشكل إيجابي في تطوير هذه الرياضة وتعزيز ثقافتها على مستوى المنطقة، ما يرسخ مكانة العلا كوجهة مثالية لعشاق رياضة الدراجات.
وتُسلط الجائزة المرموقة المُقدمة من “الاتحاد العربي للدراجات” الضوء على العُلا باعتبارها واحدة من أفضل وجهات الدراجات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تُمنح الجائزة للمدن التي تسهم بشكل إيجابي في تطوير البنية التحتية لرياضة الدراجات، وتشجيع ثقافة ركوب الدراجات في المنطقة. وحصدت العُلا هذه الجائزة المميزة نتيجةً لاستثماراتها الكبيرة في البنية التحتية لرياضة الدراجات إلى جانب تضاريسها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي فضلاً عن قدرتها على استضافة الفعاليات والبطولات عالمية المستوى.
وتشكل العُلا مكاناً مثالياً لعشاق ركوب الدراجات بمختلف مستوياتهم، بما في ذلك ركوب الدراجات على الطرق وركوب الدراجات على الحصى وركوب الدراجات الجبلية، ما يضمن حصول الجميع على تجربة رياضية ممتعة. وإلى جانب مرافقها العصرية وبنيتها التحتية المميزة لركوب الدراجات، تستضيف العُلا أبرز الفعاليات والأحداث على مستوى العالم، حيث نجحت في استضافة سباق طواف العُلا (طواف السعودية سابقاً) المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للدراجات على مدار السنوات الأربعة الماضية. كما تستعد لاستضافة سلسلة سباقات الدراجات الهوائية على الحصى وبطولة العالم، مما يعكس التزامها المستمر باستضافة الفعاليات الكبرى في رياضة ركوب الدراجات.