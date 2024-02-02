اليوم… الشارقة تحتفي بـ560 لاعبة من 15 دولة في “عربية السيدات 2024”

الدمام-البلاد

برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تنطلق مساء اليوم (الجمعة) في مسرح المجاز، فعاليات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة 63 فريقاً رياضياً و560 لاعبة من 15 دولة عربية، تتنافس ضمن 8 ألعاب حتى 12 فبراير الجاري.

ويشهد الحفل الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيسة لجنة رياضة المرأة باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة للدورة، وعدد من السفراء والقناصل وكبار المسؤولين من الوطن العربي، والشخصيات الرسمية والرياضية وضيوف الدورة.

ويتابع جمهور الشارقة خلال حفل الافتتاح الإعلان الرسمي عن انطلاق الدورة، التي تجمع نخبة من الأندية والفرق الرياضية العربية للسيدات، ويشهد الحفل رفع الفرق الرياضية لأعلام الدول العربية الشقيقة المشاركة، وعرضاً مرئياً لأبرز محطات النسخة السابعة، إلى جانب سلسلة من العروض الفنية والثقافية والترفيهية التي تحمل رسائل تشجيع وتحفيز للمشاركات والجمهور.

وتستضيف النسخة السابعة من الدورة، لأول مرة، المؤتمر العلمي الدولي “تألّق: رياضة المرأة في الشارقة من الهواية إلى الاحتراف”، في السابع من فبراير الجاري، في قاعة الرازي بكلية الطب في جامعة الشارقة، تحت عنوان “المؤتمر الدولي الأول للطب وعلوم رياضة المرأة: رؤية مستقبلية للتأسيـس والتطــوير والإنجاز”، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والأكاديميين والباحثين في مختلف مجالات الطب وعلوم الرياضة، وبحضور جمهور من اللاعبات والمدربين والحكام، والمهتمين برياضة المرأة من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وبهدف تعزيز المكانة السياحية للشارقة، وتعريف ضيوف وجمهور المنافسات على مناطق الجذب السياحي والتراث الطبيعي والمعماري للإمارة، تقام منافسات وتدريبات البطولة في 8 منشآت رياضية متطورة ومجهزة، تتوزع على مواقع مختلفة في مدن ومناطق الشارقة، لتوفير أفضل الظروف والخدمات للفرق العربية واللاعبات، مع الالتزام بأعلى مستويات السلامة والأمان.