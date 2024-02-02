الرياضة

المنتخب الأردني يصنع التاريخ ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time23 / رجب / 1445 هـ       2 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق منتخب النشامى الأردني أفضل إنجاز في تاريخ الكرة الأردنية بتأهله إلى نصف نهائي كأس آسيا قطر 2023 – للمرة الأولى في تاريخه- بتغلبه على نظيره منتخب طاجيكستان بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على ملعب أحمد بن علي بالدوحة، في افتتاح مواجهات ربع نهائي البطولة.

سجل لاعب وسط طاجيكستان فاهادات هانونوف هدف الأردن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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