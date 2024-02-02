المنتخب الأردني يصنع التاريخ ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
حقق منتخب النشامى الأردني أفضل إنجاز في تاريخ الكرة الأردنية بتأهله إلى نصف نهائي كأس آسيا قطر 2023 – للمرة الأولى في تاريخه- بتغلبه على نظيره منتخب طاجيكستان بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على ملعب أحمد بن علي بالدوحة، في افتتاح مواجهات ربع نهائي البطولة.
سجل لاعب وسط طاجيكستان فاهادات هانونوف هدف الأردن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66 من زمن المباراة.
المنتخب الأردني يصنع التاريخ ويصعد إلى نصف نهائي كأس آسيا
⏯️ شاهد ملخص المباراة#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الأردن_طاجيكستان#AsianCup2023 pic.twitter.com/APqFRQvYRb
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 2, 2024
🇯🇴🔥فرحة كبيرة للجمهور الأردني في محيط استاد أحمد بن علي بعد التأهل للمربع الذهبي #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023#AsianCup2023 #Asiancup #Qatar2023 pic.twitter.com/GTWifnRaga
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 2, 2024