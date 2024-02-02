الدراج البلجيكي “ميرلير” يتحدى الرياح ويتصدر المرحلة الثالثة من سباق طواف العلا 2024

البلا- العلا



شهدت المرحلة الثالثة من طواف العلا 2024، منافسة قوية بين 126 دراجاً، في السباق الذي أقيم الخميس وتصدّره الدرّاج البلجيكي “تيم ميرلير”، من فريق “سودال كويك ستيب” في المرحلة التي مر بها الدراجون بقرية مغيراء ومدينة دادان الأثرية في محافظة العلا .

وحل الدرّاج أرفيد دي كلايجن من فريق (تيودور برو للدراجات) ثانياً، فيما حصد المركز الثالث الدرّاج الهولندي كاسبر فان أودن، عضو فريق (دي إس إم فريمنش بوستنل) .

وتخللت المرحلة الثالثة رياح وهواء بدرجة أبرد من المرحلتين السابقتين، وبلغت المسافة التي قطعها المتسابقون 170.6 كيلومتر، حيث توّجت اللجنة التنظيمية للسباق الدرّاج الهولندي كاسبر فان أودن عضو فريق (دي إس إم فريمنش بوستنل) بالقميص الأحمر (تصنيف النقاط العامة)، وكذلك الأخضر (تصنيف الوقت الفردي العام)، بجانب القميص الأبيض (أفضل متسابق شاب)، فيما حصد الدرّاج اليوناني بوليكرونيس تزورتزاكيس من فريق (روجاي إنشرونس) التايلندي، القميص البرتقالي لفئة الدراج الأكثر نشاطاً، فيما كان فريق (سودال كويك ستيب) البلجيكي أفضل فريق في المرحلة

وبنهاية المرحلة الثالثة، يكون قد قطع الدراجون مسافة 518.8 كيلومتر، وتصدّر الترتيب العام لطواف العلا الهولندي كاسبر فان أودن، بزمن قدره 12:00:37 ساعة، وحل ثانياً البلجيكي تيم ميرلير بفارق ثانيتين، وثالثاً الدرّاج الإيطالي ماتيو سوبريرو متأخراً بعشر ثوان .