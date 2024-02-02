الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يحتفي بالشابات في رياضة السيارات عبر برنامج “FIAGirls on Track”

الرياض- محمد الجليحي

في مبادرة تهدف إلى تمكين الشابات في عالم رياضة السيارات، اختتم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع فورمولا إي، بنجاح ورش عمل ملهمة تحت مظلة برنامج ““FIA Girls on Track” “. ووفر البرنامج، الذي أقيم خلال سباق الدرعية “E Prix” للفورمولا إي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، منصة فريدة وجذابة لـ 120 من الشابات المتحمسات اللاتي يتراوح أعمارهن بين 12 عامًا و18 عامًا، لاقتحام عالم رياضة السيارات بكل قوة.

وكانت ورشة العمل متعددة الجوانب جزءًا من جدول سباق الدرعية للسيارات الكهربائية للفورمولا (E-Prix)، وركزت على ثلاثة محاور أساسية هي تعليمي وتثقيفي وترفيهي. وقد أتيحت للفتيات الفرصة للمشاركة في جلسات الحوار والتفاعل مع الفرق المحترفة واكتساب خبرة مباشرة من دورات التدريب على الحلبة.



المبادرة كانت بقيادة المهندسة أسيل الحمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وممثلة المملكة العربية السعودية في لجنة المرأة في رياضة السيارات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، وبدعم المتسابقة السعودية ريم العبود، أول امرأة سعودية تنجز اختبار قيادة في سيارة فورمولا إي من الجيل الثالث، وهو الدعم الذي يبرز أهداف البرنامج المتمثلة في التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في رياضة السيارات وتعزيز حضورها في هذا القطاع.

وجرى تنظيم سلسلة من ورش العمل لتغطية جوانب متنوعة من السباقات ورياضة السيارات. وقدمت ورشة عمل بعنوان “الحياة في السباقات” رؤى حول الصعوبات البدنية والذهنية التي تواجه ممارسي رياضة السيارات، في حين ألقت ورشة عمل “لغة الحلبة” الضوء على الأدوار المختلفة غير المتعلقة بالقيادة مثل أدوار مسؤولي أمن وإدارة السباق. وتناولت ورشة عمل بعنوان “مصنع المبدعات”، والتي استضافتها جامعة الفيصل، الجوانب الفنية لصناعة السباقات ورياضة السيارات، واستعرضت المشروع الناجح الذي يعمل خلاله طلاب الجامعة على بناء سيارة ويحمل اسم “Formula Student”. وعلاوة على ذلك، فتحت ورشة عمل بعنوان “الملهمات” الأبواب أمام الشابات للمشاركة مع شخصيات ملهمة ونماذج يحتذى بها من بينها السائقة السعودية ريم العبود “وكيلي آشبريدج، مسئولة العلاقات العامة للسائقين في دي أس بينسك، بالإضافة إلى كل من تشارلوت بردن وجيس رومبل من فريق جاغوار تي سي اس للسباقات.

واستضافت جامعة الفيصل جلسة حوارية مفيدة للغاية شاركت فيها عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، المهندسة أسيل الحمد بالإضافة إلى كات لوستي براون من الفورمولا إي، وتبادلت كلتاهما أبرز خبراتهما والمحطات المهمة في رحلتهما في صناعة رياضة السيارات.

وفي ختام هذه الفعالية كرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية المشاركين بالبرنامج. بتقديم شهادات تكريم في ختام الحفل احتفاء بمشاركة وإنجازات الشابات في البرنامج.

ويواصل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية دعم شمول المرأة في رياضة السيارات وتعزيز مجتمع يمكن خلاله للمواهب الشابة أن تنجح وتزدهر. ومن خلال برامج مثل “FIA Girls on Track”، فإن الاتحاد يتوخى مستقبلًا ديناميكيًا لرياضة السيارات تعززه المواهب المتنوعة وإسهامات المرأة برؤاها وأفكارها.