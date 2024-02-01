11 مليار ريال تسوق عبر نقاط البيع

البلاد – جدة

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية، نحو 11.04 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 27 يناير، مقارنة بنحو 10.61 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي – ساما، وبلغ عدد العمليات المنفذة نحو 178.01 مليون عملية ، وتركز إنفاق المستهلكين خلال تلك الفترة، على قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 1.78 مليار ريال، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي ﺑـ1.71 مليار ريال

وتصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة بنسبة 12 %، تلاه قطاع الفنادق بنسبة 8 %، فيما تصدر قطاع التعليم القطاعات المنخفضة بنسبة 30 %، تلاه قطاعي المنافع العامة والمجوهرات بنسبة 1 % لكل منهما. وبالنسبة لقيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال نفس الأسبوع ، تصدرت الرياض بنحو 3.79 مليار ريال، ما يمثل 34.4 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ1.58 مليار ريال، وتمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق ومحلات التجزئة.