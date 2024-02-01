مُحافظ جدة يُدشّن حملة “الدين يُسر”

جدة : البلاد

دشّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمقر المحافظة اليوم، حملة “الدين يُسر” التوعوية التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة، بحضور رئيس الهيئة بجدة عصام شحاته.

واستمع سموّه إلى شرح عن الحملة التي تسعى لبيان سماحة الدين ويسره، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر، والتحذير من خطر الفِرق المنحرفة والجماعات المتطرفة، حيث تستهدف جميع فئات المجتمع عبر برامج متنوعة من الكلمات، واللقاءات التوعوية والميدانية، والنشر الرقمي، وورش العمل وغيرها من الوسائل التوعوية بالشراكة مع الجهات الحكومية، وتستمر لمدة ستة أشهر.

وتهدف الحملة إلى تعزيز أثر يسر الدين في نفوس المجتمع والأفراد، وبيان جهود المملكة في ترسيخ سماحة الإسلام والعمل به، وترسيخ نهج الاعتدال واليسر.

وأشاد الأمير سعود بن جلوي بمستهدفات الحملة التي تُسهم في البناء الفكري السليم، وتحصين النشء والشباب من الأفكار الهدامة، متمنياً التوفيق للقائمين على الحملة.