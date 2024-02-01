الرياضة

مانشستر سيتي يجتاز بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

محمد ابو الوفاaccess_time22 / رجب / 1445 هـ       1 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
مانشستر سيتي يجتاز بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

انتصر مانشستر سيتي على ضيفه بيرنلي بنتيجة (3-1) سهرة الأربعاء، في إطار مباريات المرحلة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

 

أمام نحو 50 ألف مشجّع في معقله، ملعب (الاتحاد) رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 45 نقطة في وصافة لائحة الترتيب، مباشرة خلف ليفربول المتصدر بـ51 نقطة.

 

المهاجم الأرجنتيني -بطل مونديال 2022- جوليان ألفارير أحرز الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 16 و22، قبل أن يضيف متوسط الميدان الإسباني رودري الهدف الثالث في الدقيقة 46 من الشوط الثاني، والأنفاس الأخيرة قلّص العراقي أمين الدخيل النتيجة لبيرنلي لتصبح النتيجة (3-1).

 

وحقق مانشستر سيتي الفوز الثامن تواليًا في كل المسابقات، ويستعد للترحال خارج أرضه يوم الاثنين المقبل 5 فبراير، لملاقاة برينتفورد في الجولة 23 من البريميرليغ. 

 

m.abo.elwafa

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