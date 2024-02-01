برعاية محافظ الأحساء.. انطلاق معرض «تيدكس» بجامعة الملك فيصل

البلاد – الأحساء

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أمس، النسخة الثانية من فعالية تيدكس الذي تنظمه جامعة الملك فيصل، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، بحضور أكثر من (1200) مشارك من طلبة ومنسوبي الجامعة، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية.

وتجول سموه في أرجاء المعرض المصاحب للفعالية؛ الذي تناول مفهومِ كيان الإنسان بجوانبها المختلفة، مستمعاً لشرح من الطلبة المشاركين عن فكرة المعرض ابتداًء من الإنسان وتكوين قيمه الإسلامية والوطنية، مروًرا بانعكاسها على الذات والبيئة، وانتهاءً بالأثر الذي يخلد تراكمًيا بمراحل حياته.

وشهدت الفعالية عرضًا مرئيًا، إضافة إلى تقديم عدد من المتحدثين الملهمين تجاربهم وخبراتهم، تحت عناوين “فكرة الإبداعي المتميز”، و”عالم مليء بالتحديات”، و”الإبداع ينتج لنا الأفكار ويعزز من الابتكار”، و “لن تجابه العتمة شعلة الإرادة لدى أصحاب الهمم”، و “التجارب الأولى المستوحاة من أثر الكلمة تبدو عظيمة، ولكن ما يهم هو بقية الحكاية، والبصمة التي تخلد ذكرها”.

وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي حرص الجامعة على بناء الشخصية الريادية لطلبتها وتمكينهم لاستكشاف أفكارهم الملهمة وانعكاساتها الإيجابية، وتعظيم القيمة والأثر من هذه الأفكار في ذواتهم ومجتمعهم والوطن أجمع. وأشاد بجهود الطلبة المشاركين في تنظيم هذا الحدث النوعي، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة ضمن مشروعاتها وخططها وبرامجها على تحفيز المواهب الشبابية، واحتضانها، وتهيئة البيئة الملائمة لتطويرها وتنميتها وصقلها.

وفي الختام كرّم سموّ محافظ الأحساء الجهات التي شاركت في إنجاح الفعالية.

وتأتي رعاية سموه؛ لفعالية تيدكس انطلاقًا من الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها محافظة الأحساء لدعم المبدعين وأصحاب المواهب والأفكار المميزة، وهو مايتوافق مع مستهدفات البرامج التنفيذية المُحققة لرؤية المملكة 2030، وبما ينعكس على خدمة المجتمع والوطن، ويتسق مع مكانة المملكة عالميًا، فضلًا عن تطلعات قيادتها الرشيدة – حفظها الله- ، حيث تعمل مُحافظة الأحساء بقيادة سموه؛ بدور محوري في دعم البيئة الإبداعية بكافة أنماطها ومجالاتها؛ لتعزيز مكانة المُحافظة على المستويين الوطني والدولي.