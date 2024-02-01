الأخيره الرياضة

النصر يكتسح إنتر ميامي بسداسية في موسم الرياض

صحيفة البلادaccess_time22 / رجب / 1445 هـ       1 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالله الفهيدي

دك فريق النصر شباك نظيره فريق إنتر ميامي الأمريكي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على

ملعب “المملكة أرينا” في الجولة الثانية من بطولة كأس موسم الرياض 2024.

حملت سداسية النصر ضد إنتر ميامى توقيع كل من أوتافيو وتاليسكا “هاتريك” ولابورت ومحمد مران.

يذكر أن الخميس المقبل، سيشهد مواجهة نارية بين الهلال والنصر في المباراة الأخيرة، ويكفي النصر التعادل

للتتويج ببطولة كأس موسم الرياض، أما الهلال فليس أمامه إلا الفوز فقط للظفر باللقب؛ نظرًا لفارق الأهداف بينه

وبين النصر؛ حيث سبق للهلال الوز على إنتر ميامي 3/4.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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