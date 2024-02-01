النصر يكتسح إنتر ميامي بسداسية في موسم الرياض

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالله الفهيدي
دك فريق النصر شباك نظيره فريق إنتر ميامي الأمريكي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على
ملعب “المملكة أرينا” في الجولة الثانية من بطولة كأس موسم الرياض 2024.
حملت سداسية النصر ضد إنتر ميامى توقيع كل من أوتافيو وتاليسكا “هاتريك” ولابورت ومحمد مران.
يذكر أن الخميس المقبل، سيشهد مواجهة نارية بين الهلال والنصر في المباراة الأخيرة، ويكفي النصر التعادل
للتتويج ببطولة كأس موسم الرياض، أما الهلال فليس أمامه إلا الفوز فقط للظفر باللقب؛ نظرًا لفارق الأهداف بينه
وبين النصر؛ حيث سبق للهلال الوز على إنتر ميامي 3/4.
#النصر يسحق إنتر ميامي بستة أهداف دون مقابل في ثاني مباريات #كأس_موسم_الرياض 🏆
• شاهد السداسية النصراوية #النصر_انتر_ميامي#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/eIrLsQWkYn
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 1, 2024