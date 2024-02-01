المملكة الأسرع نموا في السياحة العالمية

البلاد – جدة

بنجاح مميز ، اختتم معرض جدة الدولي للسياحة والسفر 2024م ، فعالياته ، والذي أقيم على مدى ثلاثة أيام في جدة سوبردوم و شارك فيه مايقارب 200 عارض من 27 دولة قدموا أحدث خدماتهم وعروضهم في صناعة السياحة والسفر للسوق السعودي أحد أسرع الأسواق العالمية في هذه الصناعة.

وسعى المعرض إلى أن يكون منصة ذات بُعد إقليمي ودولي لسوق السفر والسياحة وإيجاد سبل التعاون ومناقشة الطرق التي تعمل على تشجيع السياحة الداخلية والخارجية وربط أعمال السياحة الخارجية مع البلدان المشاركة في مشاريع الاستثمار السياحي الجديدة كأحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث تنويع مصادر الدخل الوطني والإسهام في دعم السياحة الداخلية والخارجية.

ومثل معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته الثانية عشر منصة مثالية للعارضين لاستقطاب الزوار من خلال استخدام مجموعة متنوعة من أدوات التسويق المهنية، حيث وفر مجموعة واسعة من المنتجات السياحية مما جعله وجهة سنوية لعشاق السفر، وفرصة للشركات لتقديم خدماتهم وإطلاق منتجات جديدة، وجذب أكبر قدر من الاهتمام من وسائل الإعلام والوفود التجارية والمستثمرين والزوار.

وتميز معرض جدة الدولي للسياحة والسفر 2024م في التعرف على احتياجات وأهداف السوق السعودي، وبناء شراكات جديدة وقاعدة بيانات للمستفيدين في سوق السفر الكبير، والوصول إلى كبار المسؤولين التنفيذيين وصانعي القرار المؤثرين في ذات القطاع، متيحا فرصة التواصل المباشر وتقديم الخدمات والمنتجات بشكل فعّال، إضافة إلى تعزيز أعمال الشركات والمؤسسات المحلية في صناعة السفر والسياحة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.

نتائج قياسية

تؤكد التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، المساهمة الكبيرة لقطاع السياحة في المملكة، في تعزيز النمو العالمي في مجال السياحة، حيث تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال عام 2023م، كما حلت في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم للأرباع الثلاثة الأولى.

وسجلت المملكة العربية السعودية رقماً قياسياً جديداً في إنفاق الزوار القادمين من الخارج بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، إذ قدر إجمالي إنفاق الزوار بأكثر من 100 مليار ريال (26.67 مليار دولار) للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023. ووفق ما أعلنته وزارة السياحة ، فإن هذا الرقم حقق فائضاً في بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات، إذ قدر الفائض حتى نهاية الربع الثالث من 2023 بنحو 37.8 مليار ريال (10.08 مليار دولار) وبنسبة نمو بلغت 72 % مقارنة بالفائض في 2022 للفترة نفسها ، ومن ثم ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي غير النفطي في المملكة.