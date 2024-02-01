“أمانة جدة” تتلف 80 طنًا من الملابس الجاهزة والمواد الغذائية

جدة : البلاد

أتلفت أمانة محافظة جدة 80 طنًا من الملابس الجاهزة خلال حملة نفذتها بلدية المليساء بمنطقة “حراج الصواريخ”، ضمن جهودها في مكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء ومواقع التسوق.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس مهدي عبدالله اليامي، أن الفرق الميدانية نفذت حملة بحي “المحجر” شملت البسطات بمنطقة “حراج الصواريخ” التي يتم فيها البيع العشوائي عبر استغلال الساحات العامة والطرق، كما أتلفت أغذية منتهية الصلاحية قُدّرت بنحو 450 كيلوجرام، فيما باشرت فرق النظافة بتنظيف وإزالة المخلفات بجميع المواقع.

وأكد المهندس اليامي استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.