منتخب اليابان يعبر البحرين إلى ربع نهائي كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
نجح المنتخب الياباني في حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر، وذلك بعد فوزه على المنتخب البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار منافسات دور الـ 16 باليطولة.
منتخب اليابان يفتتح التسجيل عن طريق ريتسو دوان#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_البحرين#AsianCup2023 pic.twitter.com/BfsbQY3AAp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 31, 2024
سجل أهداف المنتخب الياباني ريتسو دوان في الدقيقة 31، وكوبو في الدقيقة 49، وأياسي أويدا في الدقيقة 72، فيما جاء هدف البحرين الوحيد في الدقيقة 72 عبر نيران صديقة.
كوبو يضيف الثاني لليابان#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_البحرين#AsianCup2023 pic.twitter.com/cG1plG9UnB
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 31, 2024
البحرين تقلص الفارق بنيران صديقة#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_البحرين#AsianCup2023 pic.twitter.com/X1awyFgU1t
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 31, 2024
يهذا الفوز، سيلتقي المنتخب الياباني في دور الثمانية يوم السبت المقبل، مع الفائز من مواجهة المنتخب السوري مع نظيره الإيراني التي ستقام في وقت لاحق اليوم.
اياسي اويدا يسجل الهدف الثالث للمنتخب الياباني في شباك المنتخب البحريني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_البحرين#AsianCup2023 pic.twitter.com/XH2ktNyduI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 31, 2024