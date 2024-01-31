الرياضة

منتخب اليابان يعبر البحرين إلى ربع نهائي كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time21 / رجب / 1445 هـ      31 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

نجح المنتخب الياباني في حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا 2023 التي تستضيفها  قطر، وذلك بعد فوزه على المنتخب البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدفين،  في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار منافسات دور الـ 16 باليطولة.

سجل أهداف المنتخب الياباني ريتسو دوان في الدقيقة 31، وكوبو في الدقيقة 49، وأياسي أويدا في الدقيقة 72، فيما جاء هدف البحرين الوحيد في الدقيقة 72 عبر نيران صديقة. 

يهذا الفوز، سيلتقي المنتخب الياباني في دور الثمانية يوم السبت المقبل، مع الفائز من مواجهة المنتخب السوري مع نظيره الإيراني التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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