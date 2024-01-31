الرياضة

في دوري” يلو”.. الخلود يتجاوز النجمة.. والصفا يصعق الباطن

صحيفة البلادaccess_time21 / رجب / 1445 هـ      31 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حافظ فريق الخلود على مركزه الثالث بعد فوزه على مضيفه النجمة بهدف وحيد، في المواجهة التي احتضنها ملعب التعليم بعنيزة، ضمن الجولة الـ 19 من دوري «يلو» للدرجة الأولى للمحترفين.

سجل هدف الخلود محمد صوعان. بهذه النتيجة رفع الخلود رصيده إلى 35 نقطة بالمركز الثالث ، وبقي النجمة على رصيده 25 نقطة بالمركز الحادي عشر.


وفي لقاء آخر، رفض مهاجم الصفا فابيو تيكسيرا  أن يخرج فريقه متعادلاً مع مضيفه الباطن، عندما خطف هدفاً ثميناً في الدقيقة الأخيرة قاد من خلاله فريقه للفوز 2-1، على ملعب نادي الباطن.

سجل الهدف الأول للصفا ريان البلوشي، فيما أحرز لأصحاب الأرض يحيى القرني، ليرفع الصفا رصيده إلى 17 نقطة وليتقدم المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الباطن عند نقاطه الـ 28 في المركز الثامن.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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