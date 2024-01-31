في دوري” يلو”.. الخلود يتجاوز النجمة.. والصفا يصعق الباطن

حائل- خالد الحامد
حافظ فريق الخلود على مركزه الثالث بعد فوزه على مضيفه النجمة بهدف وحيد، في المواجهة التي احتضنها ملعب التعليم بعنيزة، ضمن الجولة الـ 19 من دوري «يلو» للدرجة الأولى للمحترفين.
سجل هدف الخلود محمد صوعان. بهذه النتيجة رفع الخلود رصيده إلى 35 نقطة بالمركز الثالث ، وبقي النجمة على رصيده 25 نقطة بالمركز الحادي عشر.
وفي لقاء آخر، رفض مهاجم الصفا فابيو تيكسيرا أن يخرج فريقه متعادلاً مع مضيفه الباطن، عندما خطف هدفاً ثميناً في الدقيقة الأخيرة قاد من خلاله فريقه للفوز 2-1، على ملعب نادي الباطن.
سجل الهدف الأول للصفا ريان البلوشي، فيما أحرز لأصحاب الأرض يحيى القرني، ليرفع الصفا رصيده إلى 17 نقطة وليتقدم المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الباطن عند نقاطه الـ 28 في المركز الثامن.
🔚 نهاية المباراة #الباطن 1#الصفا 2
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..👇#الباطن_الصفا | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/ARU4NK8Xa8
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 31, 2024
🔚 نهاية المباراة#النجمة 0#الخلود 1
⚽️ شاهد هدف المباراة ..👇#النجمة_الخلود | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/5BmWlt1ggv
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 31, 2024