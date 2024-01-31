شاهد.. في مفاجأة مدوية.. منتخب الأولاد يُقصي المنتخب المغربي من أمم أفريقيا

محمود العوضي- جدة
في مفاجأة كبيرة، نجح منتخب جنوب إفريقيا في إقصاء المنتخب المغربي من كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تقام منافساتها في ساحل العاج، بعد فوزه بهدفين للا شيء، في المواجهة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب استاد لاورينت بوكو، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.
إيفيدينس ماكغوبا يصدم المغرب بهدف التقدم #كأس_أمم_إفريقيا | #المغرب_جنوب_إفريقيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/hynatJ5Omt
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 30, 2024
سجل ماكجوبا هدف جنوب إفريقيا الأول في الدقيقة 57، بينما أضاف موكوينا الهدف الثاني بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني.
منتخب جنوب إفريقيا يضيف الهدف الثاني من كرة ثابتة ⚽️🇿🇦#كأس_أمم_إفريقيا | #المغرب_جنوب_إفريقيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/pNTksHBZIN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 30, 2024
بهذا الفوز، ضرب منتخب الأولاد موعدًا في دور الثمانية مع منتخب الرأس الأخضر.