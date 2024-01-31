الرياضة

شاهد.. في مفاجأة مدوية.. منتخب الأولاد يُقصي المنتخب المغربي من أمم أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time21 / رجب / 1445 هـ      31 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

في مفاجأة كبيرة، نجح منتخب جنوب إفريقيا في إقصاء المنتخب المغربي من كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تقام منافساتها في ساحل العاج، بعد فوزه بهدفين للا شيء، في المواجهة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب استاد لاورينت بوكو، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

سجل ماكجوبا هدف جنوب إفريقيا الأول في الدقيقة 57، بينما أضاف موكوينا الهدف الثاني بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني.

بهذا الفوز، ضرب منتخب الأولاد موعدًا في دور الثمانية مع منتخب الرأس الأخضر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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