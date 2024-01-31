تكريم الجهات المتميزة في استهلاك الطاقة

البلاد – الرياض

أكد مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر بن عبدالله الغامدي أن المملكة أولت تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة اهتماماً كبيراً؛ كون مجال كفاءة الطاقة يعد عاملاً مهماً في تحقيق الرفاه الاقتصادي والتنموي المستدام، وذلك من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق كفاءة الإنفاق المالي، وتعظيم العوائد على مستوى اقتصاد المملكة، فضلاً عن المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال في كلمة له خلال حفل تكريم الجهات الحكومية المتميزة في تحسين استهلاك الطاقة لعام 2022م الذي أقامه المركز: إن المركز السعودي لكفاءة الطاقة ومنذ تأسيسه استهدف القطاعات الرئيسية الأكثر استهلاكاً للطاقة في المملكة التي تمثل أكثر من 90% من الاستهلاك المحلي للطاقة، وتشمل قطاعات الصناعة والمباني والنقل البري، حيث تم إنجاز العديد من المبادرات التي تهدف إلى وضع معايير ومواصفات لكفاءة الطاقة يتم تنفيذها بشكل تدريجي في القطاعات المستهدفة .

وهنأ الغامدي في ختام كلمته فرق عمل كفاءة الطاقة في الجهات الحكومية التي تميزت في أدائها نحو تحسين استهلاك الطاقة، كما شكر فرق العمل في الجهات الأخرى التي تواصل العمل على تحقيق المستهدفات.