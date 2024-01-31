بركلات الترجيح.. المنتخب السوري يُودع كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية في بطولة كأس آسيا 2023، بعد أن تخطى المنتخب الإيراني عقبة نظيره السوري بركلات الترجيح، مساء اليوم الأربعاء في ختام منافسات ثمن نهائي البطولة.
انتهى شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب الإيراني بهدف دون رد، حمل توقيع اللاعب مهدي طارمي من ضربة جزاء، في الدقيقة 34.
وفي الدقيقة 64، حصل المنتخب السوري على ضربة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، تقدم لها بنجاح اللاعب عمر خريبين، ليمنح بلاده التعادل.
وشهدت الدقيقة 90+1 طرد اللاعب الإيراني مهدي طارمي، قبل أن ينتهي الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي منحت إيران التأهل بالفوز 5-4.
وبتلك النتيجة، يلتقي الفريق الفائز مع منتخب اليابان، في الثانية والنصف عصر يوم السبت المقبل 3 فبراير 2024، في إطار منافسات الدور الثمانية.
– المنتخبات المتأهلة لربع النهائي
– طاجيكستان
– الأردن
– أستراليا
– كوريا الجنوبية
– إيران
– اليابان
– قطر
– أوزبكستان
مباريات ربع نهائي كأس آسيا
طاجيكستان × الأردن
أستراليا × كوريا الجنوبية
إيران × اليابان
قطر × أوزبكستان
⏯️🥅 شاهد ركلات الترجيح لمواجهة إيران وسوريا ضمن الدور ثمن النهائي من كأس آسيا قطر 2023™#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #سوريا_إيران#AsianCup2023 pic.twitter.com/pXywDSqfSZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 31, 2024
مهدي طارمي يعطي التقدم لإيران من علامة الجزاء #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #سوريا_إيران#AsianCup2023 pic.twitter.com/mp6BgnGvXy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 31, 2024
عمـــر خربيـــن 👏👏👏
منتخب نسور قاسيون يدرك التعادل من علامة الجزاء 🥅🇸🇾#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #سوريا_إيران#AsianCup2023 pic.twitter.com/kMCx3akuXN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 31, 2024