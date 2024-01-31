الرياضة

بركلات الترجيح.. المنتخب السوري يُودع كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time21 / رجب / 1445 هـ      31 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية في بطولة كأس آسيا 2023، بعد أن تخطى المنتخب الإيراني عقبة نظيره السوري بركلات الترجيح، مساء اليوم الأربعاء في ختام منافسات ثمن نهائي البطولة.
انتهى شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب الإيراني بهدف دون رد، حمل توقيع اللاعب مهدي طارمي من ضربة جزاء، في الدقيقة 34.
وفي الدقيقة 64، حصل المنتخب السوري على ضربة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، تقدم لها بنجاح اللاعب عمر خريبين، ليمنح بلاده التعادل.

وشهدت الدقيقة 90+1 طرد اللاعب الإيراني مهدي طارمي، قبل أن ينتهي الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي منحت إيران التأهل بالفوز 5-4.

وبتلك النتيجة، يلتقي الفريق الفائز مع منتخب اليابان، في الثانية والنصف عصر يوم السبت المقبل 3 فبراير 2024، في إطار منافسات الدور الثمانية.
– المنتخبات المتأهلة لربع النهائي
– طاجيكستان
– الأردن
– أستراليا
– كوريا الجنوبية
– إيران
– اليابان
– قطر
– أوزبكستان
مباريات ربع نهائي كأس آسيا

طاجيكستان × الأردن
أستراليا × كوريا الجنوبية
إيران × اليابان
قطر × أوزبكستان

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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