“التجارة” تحذّر من الروابط المزيفة

جدة : البلاد

أوضحت وزارة التجارة أن تقديم البلاغات التجارية يتم عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الرقم الموحد 1900.

وأكدت الوزارة أنها لا تطلب من المستهلكين رقم الحساب أو البطاقة البنكية، أو كلمات المرور أو رموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم، وحذرت من تزويد أي طرف بهذه البيانات السرية، ولا تشترط الوزارة إطلاقاً عند تقديم بلاغ تجاري القيام بتحميل أي برامج أو تطبيقات خارجية.

وحذرت الوزارة المستهلكين من التعامل مع أي روابط مزيفة في محركات البحث تنقل المستهلك إلى صفحات وهمية تستغل هوية الوزارة، مبينة أن القنوات المعتمدة لتقديم البلاغات التجارية فقط هي: الرقم الموحد 1900 وتطبيق “بلاغ تجاري” الذي يمكن تحميله من خلال https://mc.gov.sa/C-app https://mc.gov.sa/C-app .