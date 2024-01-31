الأمير فيصل بن سلمان يتفقد مشروع موسوعة الحج والحرمين الشريفين

الرياض : البلاد

تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، بحضور معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن سليمان المنيع، مشروع موسوعة الحج والحرمين الشريفين أحد المشروعات التي تشرف عليها الدارة، والذي يمثل عملاً موسوعياً عن الحج والحرمين الشريفين في مختلف العصور.

واستمع سمو الأمير فيصل بن سلمان، ومعالي الشيخ المنيع إلى شرحٍ مفصل عن المشروع الذي يهدف إلى رصد تاريخ الحج والحرمين الشريفين وتوثيقه منذ فترة ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر في مصدر موسوعي موحد، وإبراز التطور الذي تم لخدمة الحج والحجاج عبر العصور.

كما اطلع سموه، ومعالي فضيلة المستشار في الديوان الملكي، على مشروع (المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية)، ومشروع (الأطلس التاريخي للسيرة النبوية)، التي يجري العمل عليها بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى مشروع (تاريخ المصحف الشريف).

وقدم سمو الأمير فيصل بن سلمان شكره وتقديره لفضيلة الشيخ المنيع على زيارته للدارة، والاطلاع على مشروعاتها وأنشطتها والتعرف على مجالات اهتماماتها في خدمة تاريخ وتراث وثقافة المملكة.

من جانبه، أبدى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن سليمان المنيع، إعجابه بما اطّلع عليه من مشاريع واعدة وعمل متسارع ودؤوب سيكون له الأثر الواضح في خدمة تاريخ المملكة العربية السعودية، والعالمين العربي والإسلامي.