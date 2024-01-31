استعراض تجربة المملكة في الأمن المائي

البلاد – الرياض

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون التنظيمية رئيس فريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه الدكتور فهد بن سعد أبومعطي ، نجاح المملكة في تحقيق أمنها المائي ، وحرصها على قضايا المياه العالمية ووضعها محل اهتمام من خلال تحفيز الابتكار وإيجاد الحلول التقنية لمواجهة تحديات المياه، تماشياً مع اعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله- عن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض.

جاء ذلك خلال استقباله فريق المجلس العالمي للمياه، المعني بتقييم ملف المملكة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه 2027م في الرياض، تحت شعار “العمل من أجل غدٍ أفضل” ، حيث جرى استعراض الإجراءات التي أسهمت في دعم وتطوير قطاع المياه لرفع كفاءة الخدمة المقدمة وتحقيق الأمن المائي للمستفيدين.

وأكّد الدكتور أبومعطي على تجربة المملكة في مجال تنظيم المياه الرائدة عالمياً مما أدى لزيادة مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من إمكاناتها في الاستثمار بأنشطة تقديم خدمات المياه من خلال الدور الذي يقدمه منظم المياه حول إصدار رخص لأنشطة تقديم خدمات المياه، ومراقبة التزام مقدمي الخدمة، والتوعية بحقوق وواجبات المستفيدين، مما يسهم في تطوير البنية التحتية ورفع جودة وكفاءة أداء الخدمات المقدمة للمستفيدين.