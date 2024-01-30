الأولى 7 ميداليات لأخضر السعودي للبوتشيا في ثاني أيام دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة

الدمآم- البلاد

افتتح المنتخب السعودي للبوتشيا، شريط الميداليات السعودية في دورة ألعاب غرب اسيا البارالمبية الرابعة التي تستضيفها الشارقة حتى الثالث من فبراير المقبل، بعد ان حقق لاعبوه 7 ميداليات (3 ذهبية، 3 فضية، 1 برونزية) في اليوم الثاني والأخير لمنافسات البوتشيا أمس. وجاءت أولى الذهبيات السعودية في الدورة، عبر اللاعب زياد الجهني، بعد فوزه في ثلاث مباريات متتالية لفئة (BC3) بمجموع 16 نقطة، فيما نال الفضية العراقي محمد النعيمي، والبرونزية عمر الفلاسي. وانتزعت زميلته رحاب المجبل، ذهبية السيدات لفئة (BC3)، عقب فوزها في النهائي، على زميلتها لجين الثقفي التي نالت المركز الثاني والميدالية الفضية لذات الفئة، وذهبت البرونزية للبحرينية نوف دسمال. وأضاف عبدالعزيز الزهراني -18 عام-، الميدالية الرابعة للمملكة، إثر نيله الميدالية الفضية لفئة (BC1)، عقب خسارته في النهائي أمام العراقي محمد شايد الذي حقق الذهبية، وذهبت البرونزية للعراقي علي العزاوي. وحققت اللاعبة زهراء الأبيض، الميدالية الخامسة اليوم، بنيلها المركز الثالث والميدالية البرونزية لفئة (BC2) للسيدات بعد أن ذهبت الذهبية والفضية للعراق. وفي منافسات الزوجي، حققت المملكة، ذهبية زوجي (BC3)، بواسطة زياد الجهني ورحاب المجبل، عقب فوزهم على المنتخب العراقي في نهائي المسابقة. وجاءت الميدالية السابعة والأخيرة للبوتشيا، عقب تحقيقها الميدالية الفضية لمسابقة الفرق، بفريق مكون من أحمد كدادي وزهراء الأبيض وعبدالعزيز الزهراني، في حين نالت العراق الذهبية.