نائب أمير الجوف يطّلع على التنمية العقارية

البلاد – سكاكا

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، على سير العمل في فرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة والخدمات التي يقدّمها للمستفيدين، منوّهاً بما يقدمه الصندوق بالمنطقة من جهود لخدمة الوطن في ظلّ دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموّ وليّ عهده الأمين – حفظهما الله ـ.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه ، مدير فرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة المهندس منصور بن فايز الزّارع الذي قدّم لسموه شرحا عن برامج وأهداف الفرع ، معربا عن شكره لسموّ أمير المنطقة وسموّ نائبه على المتابعة وعلى الدّعم الذي يجده الصندوق أسوة بقطاعات المنطقة كافة.