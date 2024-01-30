المحليات

مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء بعموم مناطق المملكة

صحيفة البلادaccess_time20 / رجب / 1445 هـ      30 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

حدّدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء في المصليات والجوامع في عموم مناطق المملكة, وذلك إنفاذاً لما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من إقامة الصلاة يوم الخميس القادم الموافق العشرين من شهر رجب من العام الجاري 1445هـ.

وأوضحت الوزارة عبر تعميم رسمي وجهته لجميع فروعها , بأنه تم اعتماد إقامة صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة وفقاً لتقويم أم القرى.

وقد دعت الجميع لأداء تلك السنة النبوية وأن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإحسان إلى عباده، والإكثار من نوافل الطاعات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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