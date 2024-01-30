ضبط 3 مخالفين لدخولهم “محمية الملك سلمان” دون تصريح

البلاد : متابعات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة دخول المناطق المحمية دون تصريح لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع) بمحمية الملك سلمان الملكية بمنطقة تبوك.

وحذرت القوات من دخول المحميات الملكية والطبيعية دون تصريح لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع)، مؤكدةً أن عقوبة دخول المحميات دون تصريح غرامة (5000) ريال، وأنه جرى تسليم المضبوطات للجهة المختصة.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.