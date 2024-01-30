شاهد | مالي تهزم بوركينا فاسو وتضرب موعدًا مع كوت ديفوار

انتصر منتخب مالي بصعوبة على بوركينا فاسو (2-1) اليوم الثلاثاء، ليضرب موعدًا مع صاحبة الأرض والجماهير، كوت ديفوار، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2024.

أقيمت المباراة في أرضية ملعب (أمادو جون كوليبالي) في مدينة كورهوغو، أمام حشد جماهيري كبير في المدرجات، وبصافرة الحكم الدولي الليبي معتز إبراهيم.

المنتخب المالي دخل أجواء المباراة مبكّرًا حينما تقدّم بهدف عكسي من قلب دفاع باير ليفركوزن الألماني ومنتخب بوركينا فاسو إدموند تابسوبا عند الدقيقة الثالثة.

في الشوط الثاني عززت مالي تقدّمها بهدف عن طريق لاسين سينايوكو بالدقيقة 47، ثم قلّص برتراند تراوري الفارق بهدف لبوركينا فاسو من علامة الجزاء (57).

يخوض منتخب (النسور) مباراة ربع النهائي أمام البلد المنظم كوت ديفوار يوم السبت المقبل الموافق 3 فبراير، في ملعب (السلام) بمدينة بواكي.

شاهد أهداف مالي وبوركينا فاسو 2-1