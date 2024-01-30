شاهد | كوت ديفوار تطيح بالسنغال وتتأهل لربع نهائي الكان

صعد منتخب كوت ديفوار إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم بفوزه الصعب بركلات الترجيح (5-4) على حساب حامل اللقب السنغال، سهرة الاثنين.

الوقتان الأصلي والإضافي، انتهيا بالتعادل (1-1) بعدما سجّلت السنغال أولًا عبر حبيبو ديالو في الدقيقة 4، ثم رد المنتخب الإيفواري عبر فرانك كيسي من ركلة جزاء (86).

وفي ركلات الترجيح، سجّل منتخب كوت ديفوار كل ركلاته الخمس، وبالمثل سجّل منتخب (أسود التيرانغا) ركلاته فيما عدا موسى نياكاتي الذي أهدر الركلة الثالثة.

في ربع النهائي يلعب منتخب كوت ديفوار أمام الفائز من مواجهة بوركينا فاسو ومالي، يوم السبت المقبل الموافق 3 فبراير المقبل في ملعب (السلام) بمدينة بواكي.

شاهد ملخص المباراة وركلات الترجيح