تكريم أكثر من ( 150 ) من رواد الرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي

الدمام-البلاد

تستضيف المملكة العربية السعودية وتحديداً مدينة الدمام احتفالية تكريم 150 من رواد الرياضة دول مجلس التعاون الخليجي من النجوم الذين حققو انجازات رياضية على مستوى المنتخبات او الاندية رؤساء ومدربين ولاعبين في الزمن الجميل وذلك مساء يوم الاربعاء 14 فبراير 2024م في قاعة جواهر الشرق بالدمام، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والنجوم في دول المجلس .

وقال عبدالرحمن بن صالح العطيشان رئيس مجلس النخبة في الهيئة الدولية للتسامح ان هذه الاحتفالية ستكون اكبر تجمع لرواد الحركة الرياضية في الخليج عبر ربع قرن بين عام 1960 الى 1985 حيث ان قائمة التكريم تشمل 202 شخصية كانت فاعلة في الحركة الرياضية في الخليج مشيرا الى ان اهداف الاحتفالية تتضمن تقديم بطاقة شكر للرواد الذين امتعونا في الزمن الجميل باداء مميز وحب للوطن كما اننا نهدف الى تعريف الابناء بهذه القامات التي صنعت الحركة الرياضية في الخليج منذ الستينات الميلادية.

واضاف العطيشان: نخن سعداء ان تستضيف المملكة العربية السعودية هذا الحدث الهام، الذي يأتي متوافقا مع رؤية 2030 كما ان اختيار المنطقة الشرقية تم لموقعها المتوسط مع دول الخليج الاخرى فهي على مقربة من البحرين وقطر والكويت والامارات وقد شكلنا فريق عمل يقوم بالبحث عن والتواصل مع الرواد ودعوتهم لحفل التكريم.

وأكد العطيشان ان التكريم يشمل ثلاث فئات هي ممارسي الرياضة اي اللاعبين في النوادي الرئيسية او المنتخبات الوطنية في الفترة مابين 1960 و 1985 في اي من دول الخليج، والفئة الثانية تشمل الاداريين والقيادات الرياضية. اما المجموعة الثالثة فهي رجال الصحافة والاعلام والتعليق الرياضي في تلك المرحلة وباختصار فإن التكريم يشمل كل من ساهم في الحركة الرياضية في الخليج خلال اهم مرحلة ضمن مسيرة البناء في خليجنا العزيز.

وثمن العطيشان كل الجهود التي تبذل من اجل رد الجميل والعرفاء لكل ساهم وحقق انجازا رياضيا لوطنه ولناديه.