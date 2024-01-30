بركلات الترجيح… الأخضر يودع كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
ودّع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، كأس آسيا 2023، التي تحتضنها قطر حاليًا، وذلك بعد خسارته أمام المنتخب الكوري الجنوبي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة.
تقدم الأخضر بهدف سجله لاعبه عبدالله رديف بالدقيقة 47 قبل أن يتعادل المنتخب الكوري الجنوبي بهدف بالدقيقة 90+9 عن طريق اللاعب تشو غو سونغ، ليلجأ المنتخبان لشوطين إضافيين، انتهيا بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن تُحسم المواجهة بالركلات الترجيحية 2/4.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الكوري الجنوبي نظيره الأسترالي في ربع نهائي البطولة.
عبد الله رديف يهدي المنتخب السعودي هدف التقدم ⚽️🇸🇦#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #السعودية_كوريا_الجنوبية#AsianCup2023 pic.twitter.com/0aTCRKOliY
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 30, 2024
كوريا الجنوبية تعادل النتيجة في الوقت القاتل 🤦♂️🇰🇷#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #السعودية_كوريا_الجنوبية#AsianCup2023 pic.twitter.com/MuAJ44LOVF
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 30, 2024