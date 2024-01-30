الرياضة

بركلات الترجيح… الأخضر يودع كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time20 / رجب / 1445 هـ      30 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

ودّع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، كأس آسيا 2023، التي تحتضنها قطر حاليًا، وذلك بعد خسارته أمام المنتخب الكوري الجنوبي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة.

تقدم الأخضر بهدف سجله لاعبه عبدالله رديف بالدقيقة 47 قبل أن يتعادل المنتخب الكوري الجنوبي بهدف بالدقيقة 90+9 عن طريق اللاعب تشو غو سونغ، ليلجأ المنتخبان لشوطين إضافيين، انتهيا بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن تُحسم المواجهة بالركلات الترجيحية 2/4.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الكوري الجنوبي نظيره الأسترالي في ربع نهائي البطولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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