 الهولندي كاسبر بطلاً للمرحلة الأولى في “طواف العلا 2024”

الرياض – هاني البشر
انطلق اليوم الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤ سباق طواف العلا 2024، والذي تنظمه وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتنسيق مع الاتحادين السعودي والدولي UCI للدراجات، الذي يتكون من خمس مراحل، تمتد على مسافة 881.2كلم، ويستمر حتى 3 فبراير المقبل 2024م.
وفي المرحلة الأولى، التي انطلقت اليوم من محطة قطار المنشية بمحافظة العلا إلى المحطة ذاتها، بمشاركة 126 دراجًا، وتمتد لمسافة 149.1كلم، فاز الهولندي كاسبر فان أودن بالمركز الأول، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن بلغ 3:18:45 ساعة، بفارق 4 ثوانٍ فقط عن متسابق فريق جايكو– العلا، الدراج الهولندي ديلان جرونويجن، الذي جاء ثانياً في الترتيب العام، فيما حلّ ثالثاً البلجيكي تيم ميرلير من فريق (سودال كويك ستيب) البلجيكي.
وعطفاً على فوز الدراج الهولندي كاسبر بالمرحلة الأولى، فقد توّج أيضاً من قبل اللجنة التنظيمية للسباق بالقميص الأحمر (تصنيف النقاط العامة)، والقميص الأخضر (تصنيف الوقت الفردي العام)، وكذلك القميص الأبيض (أفضل متسابق شاب)، فيما حصد الدراج الإسباني “أوناي زبلديا إلدوين” القميص البرتقالي لفئة الدراج الأكثر نشاطاً، والفريق السويسري (Q36.5 Pro Cycling Team) أفضل فريق.
وتنطلق صباح غدٍ الأربعاء المرحلة الثانية من طواف العلا، بدءًا من المتنزه الشتوي، وصولاً إلى محمية شرعان الطبيعية، بمسافة 199 كيلومتراً، كأطول مرحلة في الطواف، حيث يمر الدراجون بجبل الفيل، وحصاة الداب في محافظة العلا.
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