400 مشارك في مؤتمر أمراض الدم الوراثية

البلاد – الرياض

رعي معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل مؤتمر القمة العالمية لأمراض الدم الوراثية، الذي استضافته الرياض، بحضور ومشاركة 400 من المختصين والخبراء والباحثين ومقدمي الرعاية الصحية والمنظمات والاتحادات في الداخل والخارج، لبحث ومناقشة واستعراض أحدث المستجدات في مجال أمراض الدم، ضمن إطار جهود الوزارة محليًا وعالميًا؛ للوقاية من الأمراض الوراثية والحد منها.

وهدفت القمة السنوية في دورتها الثالثة إلى تعزيز المعرفة المتخصصة في مجال أمراض الدم الوراثية؛ من خلال طرح الاضطرابات المرتبطة بالدم، واستعراض الدراسات المتخصصة، أمام الخبراء والباحثين، والاستفادة من فرصة التواصل لتبادل الأفكار والخبرات، واستشراف مستقبل أمراض الدم، بما يعزز الوعي المعرفي، ويُسهم في الوقاية من انتشارها والحد من انتقالها بين الأجيال.

وتسعى “الصحة” لتنسيق وتوحيد الجهود المبذولة للحد من الأمراض الوراثية، وتعزيز ريادة المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة الأمراض الوراثية السائدة.

يذكر أن استضافة المملكة لمؤتمر القمة السنوية الثالثة لأمراض الدم الوراثية، تأتي ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى تسهيل الوصول للخدمات الصحية وتطويرها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي للوصول لمجتمع حيوي، ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وفق رؤية المملكة 2030م.