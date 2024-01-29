“هيئة المساحة الجيولوجية” تكمل جمع 88.000 عينة جيوكيميائية

ينبع : واس

أكملت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبر مختصيها الجيوكيميائيين جمع عينات مشروع المسح الجيوكيمائي عالي الدقة للدرع العربي شرق محافظة ينبع، من رواسب الأودية في وقت قياسي؛ حيث تم جمع مايقارب 88.000 عينة جيوكيميائيه؛ التي تغطي مساحة 540.000 كلم2 ، وتحليل 76 عنصر لكل عينة.

وأوضح المتحدث الرسمي بالهيئة طارق أبا الخيل، أن مشروع المسح الجيوكيميائي عالي الدقة للدرع العربي؛ يمثل أحد مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي؛ مشيراً إلى أنه يتم استخدام رواسب الوديان وتركيزات المعادن الثقيلة في الدرع العربي من أجل الحصول على بيانات جيوكيميائية عالية الجودة وتحليلها.

وأشار إلى أنه سيتم تغذية قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية بنتائجها النهائية؛ بهدف تحفيز قطاع الاستكشاف المعدني في سبيل جذب الاستثمار المحلي والأجنبي لقطاع التعدين، بالإضافة إلى توفير بيانات جيولوجية متعددة الأغراض لدعم عددٍ من القطاعات في مجالات مختلفة كالمياه، والبنية التحتية للقطاعات، وكذلك البيئة وغيرها.