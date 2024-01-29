نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد محافظة العرضيات

جدة : البلاد

واصل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة , اليوم، جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة بزيارة محافظة العرضيات.

ورأس سموه اجتماع المجلس المحلي في العرضيات، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها ، وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 39 مشروعاً، منها 3 مشروعات للنقل شملت تنفيذ ازدواج طـريق (المخـواة/المجاردة/ محايل) بطول 5 كيلو مترات، واستكمال الجزء المتبقي من ازدواج طريق (المخواة/ المجاردة/ محايل) بطول 10 كيلو مترات، واستكمال ازدواج طريق (المخواة/ المجاردة / محايل) بطول 5 كيلو مترات، إضافة إلى 12 مشروعاً بلدياً شملت 4 مشروعات سفلتة بإجمالي أطوال تزيد عن 39 ألف متر طولي، ومشاريع الأرصفة وصيانتها بمساحة بلغت 9000 متر مربع، واستكمال وصيانة 3 حدائق على مساحة تزيد عن 11 مليون متر مربع.

كما تضمنت المشروعات , 3 مشروعات تعليمية، و18 مشروعاً لشركة الكهرباء تمثلت في تنفيذ 12 مشروعاً لتعزيز وإحلال الشبكة الهوائية، وجاري العمل على إنهاء 4 مشروعات لتعزيز وإحلال الشبكة الهوائية، وتنفيذ إيصال الخدمة الكهربائية لمخطط وزارة الإسكان، والانتهـاء مـن تنفيذ مشـاريع بأطـوال تجـاوزت 85 كيلو متراً، إضافة إلى مشاريع للبيئة والمياة والزراعة، تضمنت 6 مدن زراعية بمساحة تزيد عن 700 ألف متر مربع ، ومنحل إرشادي بمساحة تزيد عن 22 ألف متر مربع.

عقب ذلك، استقبل سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة عددأ من أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم.