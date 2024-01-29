شاهد | المنتخب المصري يودع كأس الأمم الأفريقية

ودع منتخب مصر منافسات كأس أمم أفريقيا 2023، بعد خسارته أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الأحد، وذلك على ملعب “لاورينت بوكو” بكوت ديفوار، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.
ميشاك إيليا يستغل الحالة السيئة لدفاع المنتخب المصري ويحرز الهدف الأول لمنتخب الكونغو الديمقراطية#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_الكونغو #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/5m95XYqJFt
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2024
وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى ربع النهائي بفوزه على مصر بركلات الترجيح 8-7 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وتعد هذه المرة الثالثة تواليًا التي يخسر فيها منتخب مصر مباراة بركلات الترجيح بعد نهائي أمم أفريقيا 2021 وإياب المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم 2022، والمرتان كانتا ضد السنغال.
مصطفى محمد ينفذ ركلة الجزاء بنجاح ويعادل الكفة #كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_الكونغو #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/zdXSknoepS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2024