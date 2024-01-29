الرياضة

شاهد | المنتخب المصري يودع كأس الأمم الأفريقية

محمد ابو الوفاaccess_time19 / رجب / 1445 هـ      29 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
مصر والكونغو في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

 

ودع منتخب مصر منافسات كأس أمم أفريقيا 2023، بعد خسارته أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الأحد، وذلك على ملعب “لاورينت بوكو” بكوت ديفوار، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى ربع النهائي بفوزه على مصر بركلات الترجيح 8-7 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتعد هذه المرة الثالثة تواليًا التي يخسر فيها منتخب مصر مباراة بركلات الترجيح بعد نهائي أمم أفريقيا 2021 وإياب المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم 2022، والمرتان كانتا ضد السنغال.

m.abo.elwafa

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