“كاوست” توجه أبحاثها لتطوير تقنيات الكشف المبكر عن مرض السكري

جدة : البلاد

تعكف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية على تطوير تقنيات الكشف المبكر عن مرض السكري؛ بهدف خفض التكاليف الطبية وحماية المرضى من بتر القدم نتيجة الإصابة بالقدم السكرية؛ وذلك بالشراكة مع شركة أمبليفاي هيلث “amplifAI”المتخصصة في مجال التقنية الصحية.

ويجمع النظام الجديد الذي يعمل بين تقنية الذكاء الاصطناعي “AI” الخاصة بالشركة وتقنية التصوير الطيفي الفائق “HyplexTM”؛ التي صممها أستاذ الهندسة الكهربائية في “كاوست” البروفيسور أندريا فراتالوتشي، حيث سيتم وكمبادرة أولى لهذه الشراكة اختبار مجموعة من التقنيات المتخصصة في الكشف عن مضاعفات القدم السكرية مع التخطيط لعمل تجارب سريرية مستقبلًا.

وتعد مذكرة التفاهم بمثابة دليل على كيفية إسهام التقنيات في المملكة في تحسين تشخيص الأمراض وطرق علاجها، إلى جانب تسليط الضوء على الدور المتميز لمبادرة الصحة الذكية في كاوست على تعزيز الرعاية الصحية المستقبلية.

كما سيسعى هذا التعاون إلى اكتشاف مرض السكري في وقت مبكر، وتطوير خطط علاجية أفضل وتقليل عمليات بتر الأطراف السفلية بصورة كبيرة، وستكون المذكرة هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق تقنية “كاوست” في رعاية مرضى السكري.

ويوفر هذا الجهد على المملكة أكثر من ملياري ريال سنوياً من التكاليف الطبية، ويقلل من عمليات بتر 1,5 مليون قدم سكرية في جميع أنحاء العالم كل عام، مما يؤدي إلى تحسين جودة حياة الملايين من الناس.

ويمكن لتقنية التصوير الطيفي الفائق “HyplexTM” جمع بيانات ضخمة بحجم تيرابايت في ثانية واحدة، وهو ما يتفوق بشكل كبير على حجم الجيجابايت من الكاميرات التجارية الحالية، وبذلك يتم تقديم كمية كبيرة من المعلومات الجديدة التي تُستخدم في الكشف المبكر عن الأمراض.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للأبحاث ومدير مبادرة الصحة الذكية في “كاوست ” بيير ماجيستريتي، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز القدرات التنبؤية للذكاء الاصطناعي في الكشف عن الأمراض باستخدام التقنية التي طورتها كاوست، مما يسهم في تحسين عمليات التشخيص وجعلها أكثر دقة وكفاءة.